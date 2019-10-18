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Номер извещения
ГП909026
Уникальный номер закупки
0002/КГПНГП/18.09.2019/ЗЦЭП
Наименование закупки
Изготовление верхнего строения ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" по объекту "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 495 966-25-50
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
p.protasov@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломова Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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Изготовление верхнего строения ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" по объекту "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление верхнего строения ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" по объекту "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
42.99.11.140
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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