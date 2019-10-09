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Номер извещения
31908310995
Уникальный номер закупки
19/2.1/0061132/ТГТомск
Наименование закупки
Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории (ППиМТ) в целях выполнения работ по установлению публичного сервитута по объектам: "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 1 – участок "Чаянда-Ленск", Этап 2.1 Участок "Ленск - КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.2 Участок "КС-1 «Салдыкельская" - КС-2 "Олекминская", Этап 2.3 Участок "КС-2 "Олекминская" - КС-3 "Амгинская", Этап 2.4 Участок "КС-3 "Агминская" - КС-4 "Нимнырская", Этап 2.5 Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная", компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.6 Участок "КС-5 "Нагорная" - КС-6 "Сковородинская", Этап 2.7 Участок "КС-6 "Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская", Этап 2.8 Участок "КС-7 "Сивакинская" - Белогорск", Этап 4.1 Участок "Белогорск - Благовещенск", Этап 4.2 КС-7а "Зейская", Этап 4.3 Участок "Благовещенск - граница КНР" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 06:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-19
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Е. А.
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории (ППиМТ) в целях выполнения работ по установлению публичного сервитута по объектам: "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 1 – участок "Чаянда-Ленск", Этап 2.1 Участок "Ленск - КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.2 Участок "КС-1 «Салдыкельская" - КС-2 "Олекминская", Этап 2.3 Участок "КС-2 "Олекминская" - КС-3 "Амгинская", Этап 2.4 Участок "КС-3 "Агминская" - КС-4 "Нимнырская", Этап 2.5 Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная", компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.6 Участок "КС-5 "Нагорная" - КС-6 "Сковородинская", Этап 2.7 Участок "КС-6 "Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская", Этап 2.8 Участок "КС-7 "Сивакинская" - Белогорск", Этап 4.1 Участок "Белогорск - Благовещенск", Этап 4.2 КС-7а "Зейская", Этап 4.3 Участок "Благовещенск - граница КНР"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 11:0028.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310995Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории (ППиМТ) в целях выполнения работ по установлению публичного сервитута по объектам: "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 1 – участок "Чаянда-Ленск", Этап 2.1 Участок "Ленск - КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.2 Участок "КС-1 «Салдыкельская" - КС-2 "Олекминская", Этап 2.3 Участок "КС-2 "Олекминская" - КС-3 "Амгинская", Этап 2.4 Участок "КС-3 "Агминская" - КС-4 "Нимнырская", Этап 2.5 Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная", компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.6 Участок "КС-5 "Нагорная" - КС-6 "Сковородинская", Этап 2.7 Участок "КС-6 "Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская", Этап 2.8 Участок "КС-7 "Сивакинская" - Белогорск", Этап 4.1 Участок "Белогорск - Благовещенск", Этап 4.2 КС-7а "Зейская", Этап 4.3 Участок "Благовещенск - граница КНР"634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории (ППиМТ) в целях выполнения работ по установлению публичного сервитута по объектам: "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 1 – участок "Чаянда-Ленск", Этап 2.1 Участок "Ленск - КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.2 Участок "КС-1 «Салдыкельская" - КС-2 "Олекминская", Этап 2.3 Участок "КС-2 "Олекминская" - КС-3 "Амгинская", Этап 2.4 Участок "КС-3 "Агминская" - КС-4 "Нимнырская", Этап 2.5 Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная", компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская", Этап 2.6 Участок "КС-5 "Нагорная" - КС-6 "Сковородинская", Этап 2.7 Участок "КС-6 "Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская", Этап 2.8 Участок "КС-7 "Сивакинская" - Белогорск", Этап 4.1 Участок "Белогорск - Благовещенск", Этап 4.2 КС-7а "Зейская", Этап 4.3 Участок "Благовещенск - граница КНР"
Начальная цена
19 943 445,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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