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Номер извещения
31908310768
Уникальный номер закупки
19/4.3/0064837/ДШельф
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 01:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65151
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_kuznetsova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова А. А.
Место рассмотрения предложений
г.Южно-Сахалинск, ул.Детская 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
708 910,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
46.1
46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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