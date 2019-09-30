www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908310326
Уникальный номер закупки
19/5.4/0059811/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Работы по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок с учетом расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-59
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
s.kutuzova@gazpromexport.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутузова С. Ю.
Место рассмотрения предложений
191023 г. Санкт-Петербург, площадь Островского, дом 2а, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок с учетом расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310326Подведение итогов не позднее Работы по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок с учетом расходных материалов191023 г. Санкт-Петербург, площадь Островского, дом 2а, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок с учетом расходных материалов
Начальная цена
1 001 327,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
81.10.10.000
81.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.