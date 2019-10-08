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Номер извещения
31908309720
Уникальный номер закупки
19/2.1/0062416/ТГМахачкала
Наименование закупки
Оказание услуг по стирке текстильных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала", расположенных на территории Республики Дагестан в 2020 -2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-96-54
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
dagirov-ak@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дагиров А. К.
Место рассмотрения предложений
РФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп..Х.Булача 3-й,13
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по стирке текстильных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала", расположенных на территории Республики Дагестан в 2020 -2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 14:0023.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309720Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стирке текстильных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала", расположенных на территории Республики Дагестан в 2020 -2022 гг.РФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп..Х.Булача 3-й,13
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стирке текстильных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала", расположенных на территории Республики Дагестан в 2020 -2022 гг.
Начальная цена
2 509 144,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
96.01.19.125
96.01
Документация лота
Кол-во: 4182
Кол-во: 4886
Кол-во: 4604
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