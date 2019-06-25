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Номер извещения
31907987432
Уникальный номер закупки
19/4.5/0042703/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (42703 КСВ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2019 20:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-13
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Станислав Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А
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Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.201909.07.2019 14:0009.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907987432Подведение итогов не позднее Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 годуг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Начальная цена
46 500 400,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
52.29.20.000
29.10.22.000
29.10
52.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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