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    Главная / Торги / Поставка лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (42703 КСВ)

    Поставка лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (42703 КСВ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2019 09:3025.06.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907987432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 годуг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907987432

    Уникальный номер закупки

    19/4.5/0042703/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (42703 КСВ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2019 20:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    42703_Документация КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-13

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201909.07.2019 14:0009.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907987432Подведение итогов не позднее Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 годуг. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка 5 ед. лабораторий ЛЭС на шасси, работающем на КПГ, для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Начальная цена

    46 500 400,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-заготовительные работы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Лаборатория ЛЭС на шасси 43118-3861-37"

    Кол-во: 5

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