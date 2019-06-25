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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2019 14:0025.06.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907979214Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907979214

    Уникальный номер закупки

    19/2.1/0045449/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.06.2019 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0045449.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

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    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 14:0031.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907979214Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» .

    Начальная цена

    589 861,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    33.1

    Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа/ Услуга"

    Кол-во: 1

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