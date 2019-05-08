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    Главная / Торги / Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2019 10:0008.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907783560Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907783560

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0026805/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.04.2019 07:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_26805.rar

    Извещение_26805!!!.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-72

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    rudkovskiyav@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудковский Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.06.201905.06.2019 14:0005.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907783560Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроинструмента для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    1 586 825,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.182

    Дрели ручные с патронами

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножницы шлицевые Bosch GSZ 160 0.601.521.003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дрель аккумуляторная GSR 18 V-EC 06019E8104"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Машинка шлифовальная 9565 C Makita"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Угловая шлифмашинка GWS 17-125 CIE BOSCH 06017960R2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4-2-LI Plus 06019Е6020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фен 660B Bosh GHG 660 LCD Professional с насадками 601944302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Угловая шлифовальная машина GWS 26-230 LVI BOSCH 0601895F04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Лобзик GST 150 BCE BOSCH 0601513000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Машинка шлифовальная GWS 13-125 CIE BOSCH 06017940R2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Машинка шлифовальная GWS 15-125 CIEH кейс BOSCH 0601830322"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Дрель GSB 21-2 RE БЗП BOSCH 060119C500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Пылесос промышленный BOSCH GAS 20 L SFC Professional 060197B000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Дрель аккумуляторная GSR 36 VE-2-Li BOSCH 06019C0100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Машинка шлифовальная GWS 24-230 JH BOSCH 0601884203"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Краскопульт Ryobi ONE+ P620 3000155 аккумуляторный + в комлекте аккуммулятор и зарядное устройство"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Пылесос промышленного типа во взрывозащищенном исполнении с доп. фильтрами Ghibli AS 600 IK CBN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Дрель аккумуляторная GSR 14,4-2-LI Plus BOSCH 06019E6020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Гайковерт TW 0350 Makita ударн. + кейс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Машинка шлифовальная GWS 24-230 LVI BOSCH 0601893F00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Машинка шлифовальная GWS 24-230 LVI BOSCH 0601893F00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Машинка шлифовальная GWS 13-125 CIE BOSCH 06017940R2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CIH 0601830222 Professional"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Дрель аккумуляторная GSR 36 VE-2-Li BOSCH 06019C0100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Шлифмашина угловая Bosch GWS 22-230 LVI 0601891D00 Professional"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная Makita DHP458RFE 18V, 3Ah"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Машинка шлифовальная GWS 13-125 CIE BOSCH 06017940R2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Дрель Bosh GBM 13-2 RE электрическая 0.601.1B2.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Аккумулятор для шуруповёрта Makita 1835 18В 3Ач Ni-MH (193061-8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Дрель электрическая Rebir IE 1206-16/2000 ЕR 07.001.00009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CIEH 0.601.830.322"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фен 660B Bosh GHG 660 LCD Professional с насадками 601944302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 15-125 CIЕH 0601830322"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Дрель GSB 16 RE БЗП BOSCH Россия 060114E500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Ножницы электрические Makita JS3201J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фен 660B Bosh GHG 660 LCD Professional с насадками 601944302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Дрель GBM 10 RE BOSCH 0601473600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Электрорубанок Reber IE 5709"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Дрель GBM 13-2 RE ЗВП BOSCH 06011B2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Лобзик по дереву 0.603.3А0.220 Bosh PST 900 PEL Compact"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Элемент питания для шуруповерта Bosch GSR 12 VE-2 Pitatel 3.3Ah ,12В, TSB-048-BOS12A-33M, Ni-Mh 12В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Дрель ДУ-16/1050 ЭР ударная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Дрель Интерскол ДУ-13/780 ЭР ударная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Пила дисковая Makita 5008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Пила сабельная GSA 1300PСE Bosh 060164E200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Машинка шлифовальная эксцентриковая Bosch GEX 150 AC 0.601.372.768"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Дрель аккумуляторная GSR 14,4-2-LI Plus BOSCH 06019E6020"

    Кол-во: 4

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