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Номер извещения
31907707072
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019572/ГЦР
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Самарской, Саратовской областях для нужд Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО «Газпром центрремонт» в 2019-2023 гг. (19/2.1/0019572/ГЦР). Закупка услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаговец Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Самарской, Саратовской областях для нужд Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО «Газпром центрремонт» в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
05.06.201905.06.2019 14:0005.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907707072Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Самарской, Саратовской областях для нужд Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО «Газпром центрремонт» в 2019-2023 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Самарской, Саратовской областях для нужд Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО «Газпром центрремонт» в 2019-2023 гг.
Начальная цена
24 047 359,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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