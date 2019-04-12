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Номер извещения
31907706210
Уникальный номер закупки
19/2.1/0021115/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований для обеспечения наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков 19/2.1/0021115/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-57
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хватов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований лицензионныйх участков
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.05.201907.05.2019 08:3007.05.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706210Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований лицензионныйх участков628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований лицензионныйх участков
Начальная цена
553 825,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
71.12.39.113
71.12.53
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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