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Номер извещения
31907704815
Уникальный номер закупки
19/2.1/0013332/ГФлот
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при базировании СПБУ "Амазон" в п. Ямбург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д.12а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при базировании СПБУ "Амазон" в п. Ямбург
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201926.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704815Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при базировании СПБУ "Амазон" в п. Ямбургг. Москва, ул. Наметкина, д.12а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при базировании СПБУ "Амазон" в п. Ямбург
Начальная цена
2 878 628,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
38.22.29.000
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 0.72
Кол-во: 1
Кол-во: 800
Кол-во: 3
Кол-во: 2.4
Кол-во: 0.06
Кол-во: 10
Кол-во: 80
Кол-во: 1.3
Кол-во: 2.5
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