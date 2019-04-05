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Номер извещения
31907702979
Уникальный номер закупки
19/2.1/0011924/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ «АСКУ ЭР ПАО «Газпром» АСКУ ЭР ООО «Газпром энерго» на объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для нужд ООО «Газпром энерго» (№ 0001/19/2.1/0011924/ГЭнерго/К/ГОС/Э/28.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 21:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение монтажных и пусконаладочных работ «АСКУ ЭР ПАО «Газпром» АСКУ ЭР ООО «Газпром энерго» на объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для нужд ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702979Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ «АСКУ ЭР ПАО «Газпром» АСКУ ЭР ООО «Газпром энерго» на объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для нужд ООО «Газпром энерго»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ «АСКУ ЭР ПАО «Газпром» АСКУ ЭР ООО «Газпром энерго» на объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для нужд ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
40 680 992,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.1
35.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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