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Номер извещения
31907702288
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019672/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники с учетом расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-57
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.shamovski@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Шамовский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники с учетом расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702288Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники с учетом расходных материалов191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники с учетом расходных материалов
Начальная цена
20 027 767,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
82.99.19.000
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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