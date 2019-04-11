www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907702129
Уникальный номер закупки
19/4.3/0021141/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка агрегата вентиляторного для объекта капитального строительства "Реконструкция нефтеловушки цеха №2 УТТ и СТ" для нужд "Газпром переработка" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Елизавета Викторовна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627
Закупки и тендеры Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка агрегата вентиляторного для объекта капитального строительства "Реконструкция нефтеловушки цеха №2 УТТ и СТ" для нужд "
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.201916.04.2019 14:0016.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702129Подведение итогов не позднее Поставка агрегата вентиляторного для объекта капитального строительства "Реконструкция нефтеловушки цеха №2 УТТ и СТ" для нужд "194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка агрегата вентиляторного для объекта капитального строительства "Реконструкция нефтеловушки цеха №2 УТТ и СТ" для нужд "
Начальная цена
458 756,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
28.25.20.112
28.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.