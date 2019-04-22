www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907699940
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019583/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в ЯНАО (п. Пангоды, Бованенковское месторождение) для нужд Надымского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2023 гг. Закупка только для СМСП №0067/19/2.1/0019583/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/28.03.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-49
Факс
Адрес электронной почты
tender@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Галина Федоровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в ЯНАО (п. Пангоды, Бованенковское месторождение) для нужд Надымского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907699940Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в ЯНАО (п. Пангоды, Бованенковское месторождение) для нужд Надымского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2023 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в ЯНАО (п. Пангоды, Бованенковское месторождение) для нужд Надымского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2023 гг.
Начальная цена
9 786 402,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
52.21.29.000
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.