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Номер извещения
31907694360
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019638/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию колесотокарного станка для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина д. 16.
Закупки и тендеры Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования
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Выполнение работ по техническому обслуживанию колесотокарного станка для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 20:0024.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907694360Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию колесотокарного станка для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019-2021 гг.117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина д. 16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию колесотокарного станка для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019-2021 гг.
Начальная цена
1 742 033,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.29.900
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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