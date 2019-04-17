www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907693301
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019714/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию (ремонту) печатающих, сканирующих устройств и прочего оборудования для Администрации ООО "Газпромтранс" в 2019-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г.Москва, пос.Сосенское, пос.Газопровод, 101
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию (ремонту) печатающих, сканирующих устройств и прочего оборудования для Администрации ООО "Газпромтранс" в 2019-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907693301Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию (ремонту) печатающих, сканирующих устройств и прочего оборудования для Администрации ООО "Газпромтранс" в 2019-2022 гг.г.Москва, пос.Сосенское, пос.Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию (ремонту) печатающих, сканирующих устройств и прочего оборудования для Администрации ООО "Газпромтранс" в 2019-2022 гг.
Начальная цена
1 500 973,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.16.000
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.