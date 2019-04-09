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    Главная / Торги / Краны по объекту "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" в интересах ООО «Газпром проектирование»

    Краны по объекту "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" в интересах ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903126Дата и время окончания срока приема заявок Краны шаровые (DN50-100)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП903126

    Уникальный номер закупки

    303/ГПП/19-ГМШ/27.03.2019/ЗЦЭП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Краны по объекту "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" в интересах ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1_Лот№6

    Приложение №1_Лот№5

    Приложение №1_Лот№4

    Приложение №1_Лот№3

    Приложение №1_Лот№2

    ОЛ

    Приложение №1_Лот№1

    Документация_303

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    rseledkov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селедков Роман Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    проектирование, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Краны шаровые (DN50-100)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903126Подведение итогов не позднее Краны шаровые (DN50-100)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны шаровые (DN50-100)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    ОЛ

    27.03.2019

    Приложение №1_Лот№1

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой DN 50, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 99

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой DN 80, PN 1,6 МПа приварной, надземной установки, исполнение - ХЛ1, ручной, рабочая среда - газ, газовый конденсат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа приварной, надземной установки, ручной, рабочая среда - газ, газовый конденсат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 11

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа приварной, надземной установки, исполнения ХЛ1, ручной, рабочая среда - газ, газовый конденсат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, исполнения ХЛ1, ручной, рабочая среда - газ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой DN 150, PN1,6 МПа, приварной, надземной установки, исполнения ХЛ1, ручной, рабочая среда -газ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 11

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 27

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой DN 50, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 82

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой DN 50, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой DN 80, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 29

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой DN 80, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013"

    Кол-во: 28

    Лот 2

    Краны шаровые (DN 10, PN 8МПа)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903126Подведение итогов не позднее Краны шаровые (DN 10, PN 8МПа)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны шаровые (DN 10, PN 8МПа)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение №1_Лот№2

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN 10, PN 8MПa"

    Кол-во: 399

    Лот 3

    Краны шаровые (DN15-65)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903126Подведение итогов не позднее Краны шаровые (DN15-65)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны шаровые (DN15-65)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение №1_Лот№3

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой муфтовый DN32, PN 1,6 МПа."

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой стальной под приварку PN 1,6 МПа, Т до 190 °C, ДУ40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой стальной под приварку PN 1,6 МПа, Т до 190 °C, ДУ25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой стальной под приварку PN 1,6 МПа, Т до 190 °C, ДУ20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой стальной фланцевый PN 1,6 МПа, Т до 190 °C DN32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой муфтовый DN 20, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Климатическое исполнение У1. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G3/4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой стальной DN 25, PN 1,6 МПа, Т 180 °C, приварной, с ручным управлением Установка - надземная. Рабочая среда -низкозамерзающая жидкость Т=95 °C Вид климатического исполнения - УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой стальной DN 15, PN 1,6 МПа, Т 180 °C, приварной, с ручным управлением Установка - надземная. Рабочая среда -низкозамерзающая жидкость Т=95 °C Вид климатического исполнения - УХЛ1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой муфтовый DN 25, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Климатическое исполнение У1. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G1""

    Кол-во: 17

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой муфтовый DN 15, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Климатическое исполнение У1. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G1/2""

    Кол-во: 22

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой стальной фланцевый PN 1,6 МПа, Т до 190 °C, DN65"

    Кол-во: 3

    Лот 4

    Краны шаровые (DN15-50)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903126Подведение итогов не позднее Краны шаровые (DN15-50)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны шаровые (DN15-50)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение №1_Лот№4

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой муфтовый полнопроходной DN 50, PN 1,6 МПа, Т 150 °C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, полнопроходной DN 32, PN 1,6 МПа, Т 150 °C"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, полнопроходной DN 25, PN 1,6 МПа, Т 150 °C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой муфтовый полнопроходной DN 20, PN 1,6 МПа, Т 150 °C"

    Кол-во: 33

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, полнопроходной DN 15, PN 1,6 МПа, Т 150 °C"

    Кол-во: 25

    Лот 5

    Краны шаровые (DN10, PN 16 МПа)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903126Подведение итогов не позднее Краны шаровые (DN10, PN 16 МПа)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны шаровые (DN10, PN 16 МПа)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение №1_Лот№5

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN 10, PN 16,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ 1, с ручным приводом, с заводской изоляцией"

    Кол-во: 62

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой DN 10, PN 16,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - УХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией"

    Кол-во: 260

    Лот 6

    Краны шаровые (DN15-40)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903126Подведение итогов не позднее Краны шаровые (DN15-40)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны шаровые (DN15-40)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение №1_Лот№6

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, никелированный, полнопроходной, DN 40, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G11/4""

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, никелированный, полнопроходной, DN 32, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G11/4""

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, никелированный, полнопроходной, DN 25, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G1""

    Кол-во: 13

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, никелированный, полнопроходной, DN 20, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G3/4""

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, никелированный, полнопроходной, DN 15, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G3/4""

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой муфтовый латунный, никелированный, полнопроходной, DN 15, PN 1,6 МПа. Герметичность затвора: по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 Рабочая среда - вода. Управление - ручное (рукоятка). Присоединение - внутренняя резьба G1/2""

    Кол-во: 70

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