Краны по объекту "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" в интересах ООО «Газпром проектирование»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 11

"Позиция 2" "Кран шаровой DN 50, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 99

"Позиция 5" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 9

"Позиция 6" "Кран шаровой DN 80, PN 1,6 МПа приварной, надземной установки, исполнение - ХЛ1, ручной, рабочая среда - газ, газовый конденсат" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа приварной, надземной установки, ручной, рабочая среда - газ, газовый конденсат" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 11

"Позиция 12" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа приварной, надземной установки, исполнения ХЛ1, ручной, рабочая среда - газ, газовый конденсат" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, исполнения ХЛ1, ручной, рабочая среда - газ" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Кран шаровой DN 150, PN1,6 МПа, приварной, надземной установки, исполнения ХЛ1, ручной, рабочая среда -газ" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 11

"Позиция 17" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 27

"Позиция 19" "Кран шаровой DN 50, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 82

"Позиция 22" "Кран шаровой DN 50, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Кран шаровой DN 80, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Кран шаровой DN 100, PN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - У1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 29

"Позиция 26" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 20

"Позиция 29" "Кран шаровой DN 80, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Кран шаровой DN 50, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, надземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией ТУ 2313-001-11253649-2013" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Кран шаровой DN 100, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с ручным приводом, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1