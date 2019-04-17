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Номер извещения
31907690915
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019796/ГИнформ
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы-производителя Hewlett Packard Enterprise Филиала УСЗ ПАО "Газпром" в бизнес центрах г. Санкт-Петербург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
A.Gayterova@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайтерова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы-производителя Hewlett Packard Enterprise Филиала УСЗ ПАО "Газпром" в бизнес центрах г. Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 22:0025.04.2019 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690915Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы-производителя Hewlett Packard Enterprise Филиала УСЗ ПАО "Газпром" в бизнес центрах г. Санкт-Петербургг. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы-производителя Hewlett Packard Enterprise Филиала УСЗ ПАО "Газпром" в бизнес центрах г. Санкт-Петербург
Начальная цена
9 587 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
33.12.16.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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