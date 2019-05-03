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Номер извещения
31907689927
Уникальный номер закупки
19/4.5/0020647/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка мотопомп для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-78
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Ключевые слова:
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Поставка мотопомп для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мотопомп для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Начальная цена
355 593,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
26.30.50.120
52.24.19.120
26.30
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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