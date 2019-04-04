Выполнение работ по замене системы кондиционирования в составе объектов: «Здание ОПТС/АМТС г. Ростов-на-Дону по адресу: пр. Богатяновский спуск, 27» (инв. №00-01116); «Оборудование линий связи г. Ростов-на-Дону по адресу: ул. 1-я Луговая 18а» (инв. №00-00608); «Оборудование линий связи г. Аксай по адресу: ул. Ленина 44а» (инв. №00-000608); «Узел связи г. Таганрог по адресу: пер. 7-й Новый 97» (инв. №00-000015) для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31907689718 Уникальный номер закупки 19/5.3/0020061/ГТелеком Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по замене системы кондиционирования в составе объектов: «Здание ОПТС/АМТС г. Ростов-на-Дону по адресу: пр. Богатяновский спуск, 27» (инв. №00-01116); «Оборудование линий связи г. Ростов-на-Дону по адресу: ул. 1-я Луговая 18а» (инв. №00-00608); «Оборудование линий связи г. Аксай по адресу: ул. Ленина 44а» (инв. №00-000608); «Узел связи г. Таганрог по адресу: пер. 7-й Новый 97» (инв. №00-000015) для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком

Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком" Юридический адрес 117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2 Почтовый адрес 117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62 Контактный телефон +7 495 428-40-40 Факс +7 495 428-40-40 Адрес электронной почты tender@gazpromtelecom.ru Ф.И.О. контактного лица Иванников Денис Викторович Место рассмотрения предложений г.Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Работы строительные специализированные Ключевые слова:

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