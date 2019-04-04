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Номер извещения
31907689705
Уникальный номер закупки
19/5.3/0020060/ГТелеком
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству гидроизоляции отмостки фундамента административного здания ООО «Газпром телеком» в составе объекта «Здание ОПТС/АМТС г. Ростов-на-Дону (1 очередь)» по адресу: г. Ростове-на-Дону, пр. Богатяновский спуск, 27 (инв. №0001116) для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Выполнение работ по устройству гидроизоляции отмостки фундамента административного здания ООО «Газпром телеком» в составе объекта «Здание ОПТС/АМТС г. Ростов-на-Дону (1 очередь)» по адресу: г. Ростове-на-Дону, пр. Богатяновский спуск, 27 (инв. №0001116)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.04.201918.04.2019 14:0018.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689705Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству гидроизоляции отмостки фундамента административного здания ООО «Газпром телеком» в составе объекта «Здание ОПТС/АМТС г. Ростов-на-Дону (1 очередь)» по адресу: г. Ростове-на-Дону, пр. Богатяновский спуск, 27 (инв. №0001116)г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству гидроизоляции отмостки фундамента административного здания ООО «Газпром телеком» в составе объекта «Здание ОПТС/АМТС г. Ростов-на-Дону (1 очередь)» по адресу: г. Ростове-на-Дону, пр. Богатяновский спуск, 27 (инв. №0001116)
Начальная цена
433 098,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
43.99.90.190
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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