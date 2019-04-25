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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах (020/19/5.4/0019790/ТГУхта/27.03.19/К/ГОС/Э).

    Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах (020/19/5.4/0019790/ТГУхта/27.03.19/К/ГОС/Э).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.04.2019 09:0025.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907689327Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907689327

    Уникальный номер закупки

    19/5.4/0019790/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах (020/19/5.4/0019790/ТГУхта/27.03.19/К/ГОС/Э).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:36

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    020_19_5.4_0019790_Документация измен.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.201924.06.2019 14:0024.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689327Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах

    Начальная цена

    2 258 644,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.110

    Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

    Классификатор ОКВЭД2

    95.11

    Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию серверов ИУС ПХД для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах"

    Кол-во: 1

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