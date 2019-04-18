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Номер извещения
31907689140
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019289/НУГХимКомпл
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловоза ТЭМ2УМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-13-24
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
E.Menshova@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшова Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
629305, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Закупки и тендеры Услуги по восстановлению и переоборудованию (комплектованию) железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава; операции процесса производства железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава отдельные, выполняемые субподрядчиком
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловоза ТЭМ2УМ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.05.201915.05.2019 16:0015.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689140Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловоза ТЭМ2УМ629305, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловоза ТЭМ2УМ
Начальная цена
1 527 524,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
30.20.12.120
30.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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