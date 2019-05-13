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Номер извещения
31907689338
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019792/ТГУхта
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию МФУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах (018/19/5.4/0019792/ТГУхта/27.03.19/К/ГОС/Э).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-30
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
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Выполнение работ по техническому обслуживанию МФУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.07.201908.07.2019 14:0008.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689338Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию МФУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию МФУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019-2021 годах
Начальная цена
10 581 355,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
95.11.10.110
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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