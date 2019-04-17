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Номер извещения
31907688159
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019343/КЗИТ
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению среднего ремонта стрелочного перевода для нужд ООО "КЗИТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 07:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
KolganovaEE@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Копейск ул. Мечникова, 1
Закупки и тендеры Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проведению среднего ремонта стрелочного перевода для нужд ООО "КЗИТ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению среднего ремонта стрелочного перевода для нужд ООО "КЗИТ"
Начальная цена
469 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
42.12.20.150
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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