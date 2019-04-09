Краны шаровые DN400-500 по объекту «Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран шаровой DN 400, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Кран шаровой DN 400, PN 1,6 МПа приварной, надземной установки, с ручным управлением, с приварными катушками с заводской изоляцией" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Кран шаровой DN 500, PN 8,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение - ХЛ1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24В с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Кран шаровой DN 500 PN 8,0 МПа, приварной, подземной уустановки, среда - природный газ, исполнение - У1, с пневмогидроприводом в комплекте с ЭПУУ-15; U=24B, с заводской изоляцией типа Кортекор-867 по ТУ 2313-006-61858257-2015" Кол-во: 4