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Номер извещения
31907690060
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019737/ПРУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по промывке и опрессовке сетей теплоснабжения и очистке сетей канализации для нужд Астраханского УИРС в 2019-2021 гг. №0067/19/5.4/0019737/ПРУренгой/К/ГОС/Э/27.03.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-87
Факс
Адрес электронной почты
tender@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симоненко Виолетта Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по промывке и опрессовке сетей теплоснабжения и очистке сетей канализации для нужд Астраханского УИРС в 2019-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по промывке и опрессовке сетей теплоснабжения и очистке сетей канализации для нужд Астраханского УИРС в 2019-2021 гг.
Начальная цена
1 075 506,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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