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Номер извещения
31907690393
Уникальный номер закупки
19/2.1/0021368/ТГЧайковск
Наименование закупки
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников филиалов ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (КСЦ, СКЗ, ИТЦ) в г. Чайковский в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
vyatkinaia@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вяткина Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
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Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников филиалов ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (КСЦ, СКЗ, ИТЦ) в г. Чайковский в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201926.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690393Подведение итогов не позднее Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников филиалов ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (КСЦ, СКЗ, ИТЦ) в г. Чайковский в 2019 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников филиалов ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (КСЦ, СКЗ, ИТЦ) в г. Чайковский в 2019 году
Начальная цена
484 397,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
86.90.18.000
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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