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Номер извещения
31907687927
Уникальный номер закупки
19/2.1/0018650/ДЯмбург
Наименование закупки
Актуализация действующей проектной документации, регламентирующей производство маркшейдерско-геодезических работ в ООО «Газпром добыча Ямбург» (0039/19/2.1/0018650/ДЯмбург/К/ГОС/Э/27.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 06:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-41
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kolesnik@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Закупки и тендеры Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
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Актуализация действующей проектной документации, регламентирующей производство маркшейдерско-геодезических работ в ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 13:0029.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687927Подведение итогов не позднее Актуализация действующей проектной документации, регламентирующей производство маркшейдерско-геодезических работ в ООО «Газпром добыча Ямбург»г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Актуализация действующей проектной документации, регламентирующей производство маркшейдерско-геодезических работ в ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
2 456 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
71.12.40.110
71.12.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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