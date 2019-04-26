Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминацией фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» 2019-2022

Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминацией фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» 2019-2022

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 6

"Позиция 2" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 15

"Позиция 3" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 3

"Позиция 4" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 9

"Позиция 5" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 9

"Позиция 6" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 3

"Позиция 7" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 9

"Позиция 8" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 15

"Позиция 9" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 3

"Позиция 10" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 21

"Позиция 11" "Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминации и изготовлению новогодних фигур изо льда" Кол-во: 36

"Позиция 12" "Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминации и изготовлению новогодних фигур изо льда" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминации и изготовлению новогодних фигур изо льда" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминации и изготовлению новогодних фигур изо льда" Кол-во: 36

"Позиция 15" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 9

"Позиция 16" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 3

"Позиция 17" "Оказание услуг по оформлению новогодней иллюминации и изготовлению новогодних фигур изо льда" Кол-во: 15

"Позиция 18" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 3

"Позиция 19" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 6

"Позиция 20" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 21

"Позиция 21" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 9

"Позиция 22" "Оказание услуг по оформлению фасадов зданий и иных объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2018-2019 гг.»." Кол-во: 3