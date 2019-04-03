Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "пиво "Сибирская корона", классическое, светлое пастеризованное, Тара: кега объемом 30 литров; ГОСТ 31711-2012; концентрация сухих веществ в начальном сусле 12.0%; крепость напитка от 5.0%; Примечание. Пиво должно быть приготовлено без добавления эт" Кол-во: 900

"Позиция 2" "Пиво "Черниговское белое", Тара: кега объемом 20/30/50 (литров); ГОСТ 31711-2012; концентрация сухих веществ в начальном сусле 12.0%; крепость напитка 4,8%; Примечание. Пиво должно быть приготовлено без добавления этилового спирта. Описание: нефи" Кол-во: 900

"Позиция 3" "пиво "Левенбрау" (Löwenbräu), светлое, Стекло бутылка объемом 0,5 л.; ГОСТ 31711-2012; концентрация сухих веществ в начальном сусле 12.0%; крепость напитка 5.2%; Примечание. Пиво должно быть приготовлено без добавления этилового спирта." Кол-во: 500

"Позиция 4" "пиво "Велкопоповицкий козел" Светлое, Стекло бутылка объемом 0,47 л.; ГОСТ 31711-2012; концентрация сухих веществ в начальном сусле 9,7%; крепость напитка 4.0%; Примечание. Пиво должно быть приготовлено без добавления этилового спирта." Кол-во: 1000

"Позиция 5" "Пиво "Крушовица". Темное, Стекло бутылка объемом 0,33 л.; ГОСТ 31711-2012; концентрация сухих веществ в начальном сусле 12.0%; крепость напитка 3.8%; Примечание. Пиво должно быть приготовлено без добавления этилового спирта." Кол-во: 144

"Позиция 6" "пиво "Крушовица" (Krusovice) Светлое, Стекло бутылка объемом 0,33 л.; ГОСТ 31711-2012; концентрация сухих веществ в начальном сусле 12.0%; крепость напитка 5.0%; Примечание. Пиво должно быть приготовлено без добавления этилового спирта." Кол-во: 336