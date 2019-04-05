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Номер извещения
31907679903
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019447/ГППроект
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом на Территории РФ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование" в 2019-2023 гг. (19447)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом на Территории РФ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование" в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679903Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом на Территории РФ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование" в 2019-2023 гг. 196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом на Территории РФ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование" в 2019-2023 гг.
Начальная цена
13 455 036,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
49.41.19
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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