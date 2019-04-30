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Номер извещения
ГП903111
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019693/Сибметахим
Наименование закупки
Выполнение работ по выгрузке катализатора из реакторов синтеза для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
rudkovskiyav@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудковский Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
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Выполнение работ по выгрузке катализатора из реакторов синтеза для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по выгрузке катализатора из реакторов синтеза для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
10 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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