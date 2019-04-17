Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе по вопросам трансфертного ценообразования) и услуги по проведению однодневного семинара-совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Основные изменения налогового законодательства в 2019 году, практика применения ст. 54.1 НК РФ, обзор ключевых разъяснений контролирующих органов и судебных решений»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31907679367 Уникальный номер закупки 19/2.1/0015847/ТГЮгорск Номер закупки Наименование закупки Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе по вопросам трансфертного ценообразования) и услуги по проведению однодневного семинара-совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Основные изменения налогового законодательства в 2019 году, практика применения ст. 54.1 НК РФ, обзор ключевых разъяснений контролирующих органов и судебных решений» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru