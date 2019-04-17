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Номер извещения
31907679367
Уникальный номер закупки
19/2.1/0015847/ТГЮгорск
Наименование закупки
Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе по вопросам трансфертного ценообразования) и услуги по проведению однодневного семинара-совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Основные изменения налогового законодательства в 2019 году, практика применения ст. 54.1 НК РФ, обзор ключевых разъяснений контролирующих органов и судебных решений»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-92
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимкин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе по вопросам трансфертного ценообразования) и услуги по проведению однодневного семинара-совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Основные изменения налогового законодательства в 2019 году, практика применения ст. 54.1 НК РФ, обзор ключевых разъяснений контролирующих органов и судебных решений»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.201921.05.2019 08:3021.05.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679367Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе по вопросам трансфертного ценообразования) и услуги по проведению однодневного семинара-совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Основные изменения налогового законодательства в 2019 году, практика применения ст. 54.1 НК РФ, обзор ключевых разъяснений контролирующих органов и судебных решений»628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе по вопросам трансфертного ценообразования) и услуги по проведению однодневного семинара-совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Основные изменения налогового законодательства в 2019 году, практика применения ст. 54.1 НК РФ, обзор ключевых разъяснений контролирующих органов и судебных решений»
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
69.20.31.000
69.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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