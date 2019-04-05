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Номер извещения
ГП903108
Уникальный номер закупки
045/ГПП/19-МГ/25.03.2019/ЗЦЭП
Наименование закупки
Разработка технологических карт к альбому унифицированного проектного решения Переход магистрального газопровода через автодороги. Ру 9,8 МПа Ду 1400. УПР-ТК-ГПП-010-2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 495 817-00-34
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
Y.Komissarov@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комиссаров Юрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Разработка технологических карт к альбому унифицированного проектного решения Переход магистрального газопровода через автодороги. Ру 9,8 МПа Ду 1400. УПР-ТК-ГПП-010-2019
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технологических карт к альбому унифицированного проектного решения Переход магистрального газопровода через автодороги. Ру 9,8 МПа Ду 1400. УПР-ТК-ГПП-010-2019
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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