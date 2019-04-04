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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907678009
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019786/ГТелеком
Наименование закупки
Оказание услуг по технической поддержке АТС HiPath-4000 в г. Москве, г. Санкт-Петербурге для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по технической поддержке АТС HiPath-4000 в г. Москве, г. Санкт-Петербурге
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по технической поддержке АТС HiPath-4000 в г. Москве, г. Санкт-Петербурге
Начальная цена
2 738 025,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
96.09.19
96
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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