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Номер извещения
31907676157
Уникальный номер закупки
19/2.1/0006516/ТГМосква
Наименование закупки
Ликвидация «КС Давыдовская» КЦ-5 Ямбург-Елец 2»; «КС 28 Первомайская КЦ 2 Уренгой-Центр 1»; «КС Первомайская КЦ 3 МГ «Уренгой-Центр 2» для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 0095/19/2.1/0006516/ТГМосква/К/ГОС/Э/22.03.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-12
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
a.kostenko@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костенко Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ликвидация «КС Давыдовская» КЦ-5 Ямбург-Елец 2»; «КС 28 Первомайская КЦ 2 Уренгой-Центр 1»; «КС Первомайская КЦ 3 МГ «Уренгой-Центр 2» для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 0095/19/2.1/0006516/ТГМосква/К/ГОС/Э/22.03.2019
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
11.04.201911.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676157Подведение итогов не позднее Ликвидация «КС Давыдовская» КЦ-5 Ямбург-Елец 2»; «КС 28 Первомайская КЦ 2 Уренгой-Центр 1»; «КС Первомайская КЦ 3 МГ «Уренгой-Центр 2» для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 0095/19/2.1/0006516/ТГМосква/К/ГОС/Э/22.03.2019г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ликвидация «КС Давыдовская» КЦ-5 Ямбург-Елец 2»; «КС 28 Первомайская КЦ 2 Уренгой-Центр 1»; «КС Первомайская КЦ 3 МГ «Уренгой-Центр 2» для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 0095/19/2.1/0006516/ТГМосква/К/ГОС/Э/22.03.2019
Начальная цена
126 520 416,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
43.11.10
43.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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