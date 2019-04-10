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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП903106
Уникальный номер закупки
19/2.1/0022179/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по калибровке средств измерений для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.trotsenko@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Троценко Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по калибровке средств измерений для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по калибровке средств измерений для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Начальная цена
460 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
26.51.12.160
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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