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Номер извещения
31907676097
Уникальный номер закупки
19/2.3/0021134/ГППроект
Наименование закупки
Проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности (ОБ) опасного производственного объекта (ОПО) для уменьшения расстояния между устьями эксплуатационных газовых скважин на объектах и регистрация заключения в Ростехнадзоре по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» (19/2.3/0021134/ГППроект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Антонина Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности (ОБ) опасного производственного объекта (ОПО) для уменьшения расстояния между устьями эксплуатационных газовых скважин на объектах и регистрация заключения в Ростехнадзоре по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676097Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности (ОБ) опасного производственного объекта (ОПО) для уменьшения расстояния между устьями эксплуатационных газовых скважин на объектах и регистрация заключения в Ростехнадзоре по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности (ОБ) опасного производственного объекта (ОПО) для уменьшения расстояния между устьями эксплуатационных газовых скважин на объектах и регистрация заключения в Ростехнадзоре по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71.12.19
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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