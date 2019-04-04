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Номер извещения
31907676079
Уникальный номер закупки
18/3/0091699/Георесурс
Наименование закупки
Геолого-технологическое сопровождение при проведении геолого-технологических мероприятий с использованием станций геолого-технологических исследований на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой" для нужд ООО "Газпром георесурс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0095/18/3/0091699/Георесурс/ПР/ГОС/Э/22.02.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-12
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
a.kostenko@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костенко Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Геолого-технологическое сопровождение при проведении геолого-технологических мероприятий с использованием станций геолого-технологических исследований на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой" для нужд ООО "Газпром георесурс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0095/18/3/0091699/Георесурс/ПР/ГОС/Э/22.02.2019
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676079Подведение итогов не позднее Геолого-технологическое сопровождение при проведении геолого-технологических мероприятий с использованием станций геолого-технологических исследований на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой" для нужд ООО "Газпром георесурс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0095/18/3/0091699/Георесурс/ПР/ГОС/Э/22.02.2019г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Геолого-технологическое сопровождение при проведении геолого-технологических мероприятий с использованием станций геолого-технологических исследований на объектах ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой" для нужд ООО "Газпром георесурс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0095/18/3/0091699/Георесурс/ПР/ГОС/Э/22.02.2019
Начальная цена
55 699 999,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.12.39
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1883.3
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