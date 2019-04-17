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Номер извещения
31907675143
Уникальный номер закупки
19/2.1/0011903/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: теплая автостоянка с хозяйственно-бытовыми помещениями, назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1 446,1 кв.м, инв. № 94:401:002:000212970, лит. Б, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, д. 79
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-57-48
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мищенко Алина Владиславовна
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
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Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: теплая автостоянка с хозяйственно-бытовыми помещениями, назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1 446,1 кв.м, инв. № 94:401:002:000212970, лит. Б, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, д. 79
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675143Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: теплая автостоянка с хозяйственно-бытовыми помещениями, назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1 446,1 кв.м, инв. № 94:401:002:000212970, лит. Б, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, д. 79197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: теплая автостоянка с хозяйственно-бытовыми помещениями, назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1 446,1 кв.м, инв. № 94:401:002:000212970, лит. Б, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, д. 79
Начальная цена
6 943 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
41.20.40
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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