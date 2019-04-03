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    Главная / Торги / 0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»

    0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674965Дата и время окончания срока приема заявок 0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907674965

    Уникальный номер закупки

    19/СЗ/0000000785

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    785 Документация (версия 1).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Рустам Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия фарфоровые и керамические прочие

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    питание, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674965Подведение итогов не позднее 0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    0001/19/СЗ/0000000785/К/ГОС/Э/22.03.2019 Поставка автомобильных запасных частей для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    335 288 833,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Наименование заказчика

    КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.110

    Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом (КПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром топливным (ДМЭт))

    45.32.29

    Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    29.31

    Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    29.32.99.000

    Операции процесса производства прочих частей и принадлежностей для автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком

    46.90.10

    Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    23.4

    Изделия фарфоровые и керамические прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    23.4

    Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Поставка автомобильных запасных частей для нужд АО "Гипрогазцентр""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Автомобильные запасные части"

    Кол-во: 1

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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