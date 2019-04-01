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Номер извещения
31907675585
Уникальный номер закупки
19/5.4/0013545/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ТВ3-117ВМ серия 02 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (0001/19/5.4/0013545/ГАвиа/К/ГОС/Э/22.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ТВ3-117ВМ серия 02 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ТВ3-117ВМ серия 02 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
42 328 473,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
30.30.60
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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