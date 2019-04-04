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Номер извещения
31907674514
Уникальный номер закупки
19/1.1/0018838/ГТелеком
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» объекта «Отвод ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на участке Торжок - Санкт-Петербург» (код стройки 013-2000132), в объеме «Этап 3. ВОЛС на участке УС КС «Новгород» – УС Колпинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – УС ООО «Газпром телеком» г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 4», «Этап 4. ВОЛС на участке УС КС «Валдай» – УС Невского УПХГ», «Этап 5. ВОЛС на участке УС КС-20 «Торжок» – УС КС «Валдай»», «Этап 6. Отвод ВОЛС на ГРС Новгород-2» для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/1.1/0018838/ГТелеком)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-25
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Nikolaev@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение землеустроительных работ в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» объекта «Отвод ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на участке Торжок - Санкт-Петербург» (код стройки 013-2000132), в объеме «Этап 3. ВОЛС на участке УС КС «Новгород» – УС Колпинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – УС ООО «Газпром телеком» г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 4», «Этап 4. ВОЛС на участке УС КС «Валдай» – УС Невского УПХГ», «Этап 5. ВОЛС на участке УС КС-20 «Торжок» – УС КС «Валдай»», «Этап 6. Отвод ВОЛС на ГРС Новгород-2» для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/1.1/0018838/ГТелеком)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674514Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» объекта «Отвод ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на участке Торжок - Санкт-Петербург» (код стройки 013-2000132), в объеме «Этап 3. ВОЛС на участке УС КС «Новгород» – УС Колпинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – УС ООО «Газпром телеком» г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 4», «Этап 4. ВОЛС на участке УС КС «Валдай» – УС Невского УПХГ», «Этап 5. ВОЛС на участке УС КС-20 «Торжок» – УС КС «Валдай»», «Этап 6. Отвод ВОЛС на ГРС Новгород-2» для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/1.1/0018838/ГТелеком)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» объекта «Отвод ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на участке Торжок - Санкт-Петербург» (код стройки 013-2000132), в объеме «Этап 3. ВОЛС на участке УС КС «Новгород» – УС Колпинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – УС ООО «Газпром телеком» г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 4», «Этап 4. ВОЛС на участке УС КС «Валдай» – УС Невского УПХГ», «Этап 5. ВОЛС на участке УС КС-20 «Торжок» – УС КС «Валдай»», «Этап 6. Отвод ВОЛС на ГРС Новгород-2» для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/1.1/0018838/ГТелеком)
Начальная цена
18 222 410,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
43.99.90.190
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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