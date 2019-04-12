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    Главная / Торги / Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675288Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО "Газпром трансгаз Москва" г. Москва ул. Наметкина д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907675288

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0004972/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос даты подведения итогов_31.05.2019_010.docx

    Документация_МИ_СМСП_010.docx

    Приложение 1.7z

    Приложение 3 к Документации 010 Методика анализа и оценки.docx

    Приложение 4 Расчет НМЦ_010.xlsx

    Приложение 2 Техническое задание_010.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 23180

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болдырев Роман Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Москва" г. Москва ул. Наметкина д.16

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675288Подведение итогов не позднее Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО "Газпром трансгаз Москва" г. Москва ул. Наметкина д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    4 175 717,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    14.20.10.993

    Сувениры, украшения, меховые

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФЛАГ ШТОК НАСТОЛЬНЫЙ (3 ШТОКА НЕКИЛЕРОВАННЫЙ). С флагом, логотип заказчика."

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "ФЛАГ ШТОК НАПОЛЬНЫЙ (1 ШТОК , БУК, ЦВЕТ ОРЕХ). С флагом, логотип заказчика."

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "ФЛАГ ДВУСТОРОНННИЙ (РФ, ПАО "ГАЗПРОМ", "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА") 100Х150. Материал: полиэфирный шёлк Размер: 100 х 150 см. Зеркальное нанесение логотипа, карман, под флагшток, полноцветная печать."

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "КОМПЛЕКТ МЯЧЕЙ (ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ). Материал: Качественный к/з, логотип заказчика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ЛОГОТИПОМ. Литий-полимерный аккумулятор, Емкость: 15000 мАч. Может заряжаться как прилагаемым кабелем 3-в-1 c разъемом Type-C, так и длинным штатным data-кабелем мобильного устройства,логотип заказчика"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "БЕСПРОВОДНЫЕ BLUETOOTH НАУШНИКИ С ЛОГОТИПОМ. Материал: пластик+исск. кожа, 170мАч., ЧД 20Гц-20кГц., логотип заказчика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ПАПКА-ПОРТФЕЛЬ НЕЙЛОН С ЛОГОТИПОМ. Материал: полиэстер (нейлон). Основное отделение на молнии, усиленное крепление ручки, несъемный регулируемый плечевой ремень. Размер: 39х30х8 см, логотип заказчика."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ТЕРМОКРУЖКА С ЛОГОТИПОМ. Материал: комбинированный, объем 250-300 мл., логотип заказчика."

    Кол-во: 67

    "Позиция 9"

    "НАСТОЛЬНЫЙ ФЛАЖОК С ЛОГОТИПОМ. Размер флажка 18х18 см. Ткань: полиэфирный шелк. Карман для флагштока. Флагшток однорожковый: высота 30-33 см., материал металл , логотип заказчика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ С ЛОГОТИПОМ. Размер: 370х280х70 мм. Материал: полиэстер, логотип заказчика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "ВЫМПЕЛ СУВЕНИРНЫЙ. Вымпел жесткий 14*19 см, пятиугольный (шнур), сатен, 100% полиэфир плотностью 160 г/кв.м, картон. Индивидуальный дизайн, логотип заказчика"

    Кол-во: 110

    "Позиция 12"

    "ВЫМПЕЛ СУВЕНИРНЫЙ КАРТОН. Вымпел пятиугольный, размер 144х190 мм. Атлас, картон, окантовка белой тесьмой+кисточка. Односторонние, логотип заказчика."

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "ЗНАЧОК С СИМВОЛИКОЙ МЕРОПРИЯТИЯ. Значок закатной, диаметр 3,8 мм, логотип заказчика."

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "ПЮПИТР СКЛАДНОЙ В ЧЕХЛЕ. Пюпитр металлический с пластиковыми фиксаторами, усиленный, складной, логотип заказчика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "ЗОНТ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СУВЕНИРНЫЙ. Зонт трехсекционный с автоматическим открытием. Зонт с металлическим стержнем, спицами из стекловолокна и пластиковой ручкой с прорезиненным покрытием. В комплекте чехол. Полиэстер эпонж, логотип заказчика."

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ТЕРМОКРУЖКА ПОХОДНАЯ 250МЛ. Материал: пластик+маталл, логотип заказчика"

    Кол-во: 19

    "Позиция 17"

    "ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ "САЛЮТ". Материал: пластик, логотип заказчика"

    Кол-во: 62

    "Позиция 18"

    "Пакет п/э 230х350х100 мм с логотипом. Пакет ПВД, плотность 70 мкр, укрепленные ручки. Печать логотипа с одной стороны, логотип заказчика."

    Кол-во: 111

    "Позиция 19"

    "Ключница с логотипом ООО "Газпром трансгаз Москва", 72х95х20 мм. Материал: нат.кожа, цвет: т-синий, тиснение серебро."

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ СО СТИЛУСОМ. Корпус: алюминий. Механизм: нажимного действия. Отделка: белый лак, отдельные элементы дизайна - хром. Цвет: белый, логотип заказчика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ С ЛОГОТИПОМ. Материал пластик/каучук, обтекаемая форма, d8 х 137 мм., синяя паста С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА, круговая шелкография 1+1"

    Кол-во: 253

    "Позиция 22"

    "ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ С ЛОГОТИПОМ. Размер: 370х280х70 мм Материал: полиэстер, логотип заказчика"

    Кол-во: 250

    "Позиция 23"

    "ЛЕНТА ГЕОРГИЕВСКАЯ. Ленты георгиевские из цельнотканной тесьмы ширина 35мм."

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "ФЛЭШКА-ЧАСЫ. Материал: силикон, объем 8 ГБ, цвет: синий, , логотип заказчика"

    Кол-во: 23

    "Позиция 25"

    "ФЛАГ 90*185 СМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Материал: полиэфирный шёлк Размер: 90 х 135 см. Печать односторонняя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "ПЛЕД ГОЛУБОЙ/КЛЕТКА 140*200СМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Цвет: голубой/клетка Размер (см): 140 х 200 см Материал: 20% шерсть, 80% акрил., логотип заказчика."

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "ФУТБОЛКА БЕЛАЯ С ЛОГОТИПОМ. Материал: кулирная гладь, 100% х/б. Плотность 130-140 гр., логотип заказчика."

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "БЕЙСБОЛКА БЕЛАЯ. Материал: 100% хлопок (велюр), логотип заказчика."

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "БЕЙСБОЛКА ОБЛЕГЧЕННАЯ С СЕТКОЙ С ЛОГОТОПОМ "ВАХТА ПАМЯТИ". Бейсболка с передней поролоновой частью, пластиковой сеткой сзади и пластиковой застежкой. Эта кепка полностью соответствует требованиям к соединениям AZO, формальдегиду и ПХФ, логотип заказч"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "ПЛАЩПАЛАТКА СОЛДАТСКАЯ (АРМЕЙСКАЯ) Ткань: брезент с водоотталкивающей пропиткой, имеет небольшие габариты в сложенном состоянии и умещается в любой рюкзак или походную сумку, логотип заказчика."

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "ПАПКА д/документов, формат 225х302 мм, кож/зам, выклейка бархат, ширина корешка 1,5 см, тиснение логотипа серебряной фольгой,логотип заказчика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "ПАПКА д/документов, формат 25Х32 см, кож/зам, корешок 8см, бархат. Материал: К/зам, цвет: синий, тиснение логотипа серебро, логотип заказчика."

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "ВИЗИТНИЦА 9,5Х6,3Х1,7 СМ,С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Визитница из натуральной кожи с пластиковыми вкладышами на 60 визиток"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "ПЛАНИНГ 330Х150 ММ, С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Материал: высококачественная белая мелованная бумага плотностью 70 грамм. Разворот представляет собой разметку на 7 дней недели с графами с указанием времени. Первые 15 страниц содержат справочные сведения и"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "ЕЖЕДНЕВНИК 200Х260 ММ, С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Материал экокожа, размер 200х260 мм., датированный, 320-360 стр. Формат чуть меньше стандартного офисного листа. 9 листов со справочной информацией, 8 последних листов отрывные с перфорацией. Бежевая (ил"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "БЛОКНОТ А4 С СИМВОЛИКОЙ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА". Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне"

    Кол-во: 57

    "Позиция 37"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ С СИМВОЛИКОЙ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА". Материал: пластик, УФ печать"

    Кол-во: 453

    "Позиция 38"

    "ПАПКА НА КНОПКЕ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Материал: пластик, логотип серебро, логотип заказчика"

    Кол-во: 17

    "Позиция 39"

    "Пакет п/э 30х40 с логотипом заказчика. Пакет ПВД, плотность 70 мкр, укрепленные ручки. Печать логотипа с одной стороны, логотип заказчика"

    Кол-во: 225

    "Позиция 40"

    "Портфель-папка пластиковый 32х25х4 с логотипом заказчика. Материал: пластик, логотип серебро, логотип заказчика"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Пакет п/э 50х40 с логотипом заказчика. Пакет ПВД, плотность 70 мкр, укрепленные ручки. Печать логотипа с одной стороны, логотип заказчика"

    Кол-во: 103

    "Позиция 42"

    "Блокнот А4 (40листов) с логотипом. Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне, логотип заказчика"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "БЛОКНОТ А5,НА ПРУЖИНЕ, С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне"

    Кол-во: 1764

    "Позиция 44"

    "БЛОКНОТ А4,НА ПРУЖИНЕ, С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне"

    Кол-во: 229

    "Позиция 45"

    "ПАПКА-ПОРТФЕЛЬ П/Э,25Х30, С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. Материал: п/эстер, логотип серебро"

    Кол-во: 102

    "Позиция 46"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. РУЧКА ШАРИКОВАЯ материал пластик/каучук, обтекаемая форма, d8 х 137 мм., синяя паста С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА, круговая шелкография 1+1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 47"

    "СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Размер 1130*800, материал пластик, пленка оракал. 10 карманов форматом А-4."

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "ФЛАГ РФ 135СМХ90СМ ПОЛИЭФИРНЫЙ ШЁЛК С ПРОПИТКОЙ.КРЕПЛЕНИЕ ПОД ФЛАГШТОК. Материал: п/э шелк, размер 135х90 см"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "ФЛАГ ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА135Х90СМ ПОЛИЭФИРН ШЁЛК С ПРОПИТКОЙ.ПОД ФЛАГШТОК. Материал: п/э шелк, размер 135х90 см"

    Кол-во: 17

    "Позиция 50"

    "ФЛАГ ПАО "ГАЗПРОМ" 135СМХ90СМ ПОЛИЭФИРНЫЙ ШЁЛК С ПРОПИТКОЙ.ПОД ФЛАГШТОК. Материал: п/э шелк, размер 135х90 см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "БЕЙСБОЛКА С ЛОГОТИПОМ. Материал: 100% хлопок (велюр), логотип заказчика."

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Футболка поло Х/б. Плотность 140/160 гр., цвет - белый, разбивка поо размерам, логотип заказчика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "ПАКЕТ СУВЕНИРНЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Бумажный пакет, размер 40*50, логотип с двух сторон, шнурок."

    Кол-во: 260

    "Позиция 54"

    "БЕЙДЖ 110*170ММ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Карман для бейджа вертикальный 110х170 мм, прозрачный. Вкладыш - полноцветная бумажная вставка."

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "СТАТУЭТКА СТЕКЛЯННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Приз из прозрачного и цветного фигурного стекла на постаменте. Размер: 155 х 230 x 130 мм. Технология нанесения: сублимация, цифровая печать, подарочная упаковка в комплекте, логотип заказчика."

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "РЮКЗАК-СУМКА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Рюкзак "Fresh Promo".Материал: полиэстер Цвет: Синий Размер: 12 х 27 х 38 см.Ткань: Оксфорд 600. Внутри затягивающийся шнурок с фиксатором, спинка без укрепления, лямки регулируемые из стропы."

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "РАМКА ДЛЯ ДИПЛОМА А4, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Рамка (СТАНДАРТНАЯ) размер - А4. Материал багета - пластик, материал вставки - стекло."

    Кол-во: 150

    "Позиция 58"

    "ФЛАГШТОК НА 3 ФЛАЖКА С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ. Настольный + флаги, логотип заказчика."

    Кол-во: 13

    "Позиция 59"

    "ПАПКА А4 АДРЕСНАЯ, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Адресная, материал кожзам, цвет синий, ширина корешка 1,5 см, вклейка танго, тиснение логотипа серебряной фольгой."

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "ЛЕНТА ДЛЯ БЕЙДЖА ГЛУБАЯ, 15 ММ. С КАРАБИНОМ (КЛИПСОЙ), С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА 1+0. Ленты для бейджей, текстильные гладкие, 15 мм, белые, печать сублимация односторонняя, крепление карабин, логотип заказчика"

    Кол-во: 50

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    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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