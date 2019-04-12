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Номер извещения
31907675288
Уникальный номер закупки
19/4.3/0004972/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 23180
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болдырев Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Москва" г. Москва ул. Наметкина д.16
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675288Подведение итогов не позднее Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО "Газпром трансгаз Москва" г. Москва ул. Наметкина д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
4 175 717,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
14.20.10.993
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Документация лота
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