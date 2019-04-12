Поставка сувенирной продукции для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ФЛАГ ШТОК НАСТОЛЬНЫЙ (3 ШТОКА НЕКИЛЕРОВАННЫЙ). С флагом, логотип заказчика." Кол-во: 5

"Позиция 2" "ФЛАГ ШТОК НАПОЛЬНЫЙ (1 ШТОК , БУК, ЦВЕТ ОРЕХ). С флагом, логотип заказчика." Кол-во: 9

"Позиция 3" "ФЛАГ ДВУСТОРОНННИЙ (РФ, ПАО "ГАЗПРОМ", "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА") 100Х150. Материал: полиэфирный шёлк Размер: 100 х 150 см. Зеркальное нанесение логотипа, карман, под флагшток, полноцветная печать." Кол-во: 9

"Позиция 4" "КОМПЛЕКТ МЯЧЕЙ (ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ). Материал: Качественный к/з, логотип заказчика" Кол-во: 10

"Позиция 5" "ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ЛОГОТИПОМ. Литий-полимерный аккумулятор, Емкость: 15000 мАч. Может заряжаться как прилагаемым кабелем 3-в-1 c разъемом Type-C, так и длинным штатным data-кабелем мобильного устройства,логотип заказчика" Кол-во: 20

"Позиция 6" "БЕСПРОВОДНЫЕ BLUETOOTH НАУШНИКИ С ЛОГОТИПОМ. Материал: пластик+исск. кожа, 170мАч., ЧД 20Гц-20кГц., логотип заказчика" Кол-во: 1

"Позиция 7" "ПАПКА-ПОРТФЕЛЬ НЕЙЛОН С ЛОГОТИПОМ. Материал: полиэстер (нейлон). Основное отделение на молнии, усиленное крепление ручки, несъемный регулируемый плечевой ремень. Размер: 39х30х8 см, логотип заказчика." Кол-во: 1

"Позиция 8" "ТЕРМОКРУЖКА С ЛОГОТИПОМ. Материал: комбинированный, объем 250-300 мл., логотип заказчика." Кол-во: 67

"Позиция 9" "НАСТОЛЬНЫЙ ФЛАЖОК С ЛОГОТИПОМ. Размер флажка 18х18 см. Ткань: полиэфирный шелк. Карман для флагштока. Флагшток однорожковый: высота 30-33 см., материал металл , логотип заказчика" Кол-во: 50

"Позиция 10" "ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ С ЛОГОТИПОМ. Размер: 370х280х70 мм. Материал: полиэстер, логотип заказчика" Кол-во: 50

"Позиция 11" "ВЫМПЕЛ СУВЕНИРНЫЙ. Вымпел жесткий 14*19 см, пятиугольный (шнур), сатен, 100% полиэфир плотностью 160 г/кв.м, картон. Индивидуальный дизайн, логотип заказчика" Кол-во: 110

"Позиция 12" "ВЫМПЕЛ СУВЕНИРНЫЙ КАРТОН. Вымпел пятиугольный, размер 144х190 мм. Атлас, картон, окантовка белой тесьмой+кисточка. Односторонние, логотип заказчика." Кол-во: 100

"Позиция 13" "ЗНАЧОК С СИМВОЛИКОЙ МЕРОПРИЯТИЯ. Значок закатной, диаметр 3,8 мм, логотип заказчика." Кол-во: 300

"Позиция 14" "ПЮПИТР СКЛАДНОЙ В ЧЕХЛЕ. Пюпитр металлический с пластиковыми фиксаторами, усиленный, складной, логотип заказчика" Кол-во: 100

"Позиция 15" "ЗОНТ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СУВЕНИРНЫЙ. Зонт трехсекционный с автоматическим открытием. Зонт с металлическим стержнем, спицами из стекловолокна и пластиковой ручкой с прорезиненным покрытием. В комплекте чехол. Полиэстер эпонж, логотип заказчика." Кол-во: 10

"Позиция 16" "ТЕРМОКРУЖКА ПОХОДНАЯ 250МЛ. Материал: пластик+маталл, логотип заказчика" Кол-во: 19

"Позиция 17" "ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ "САЛЮТ". Материал: пластик, логотип заказчика" Кол-во: 62

"Позиция 18" "Пакет п/э 230х350х100 мм с логотипом. Пакет ПВД, плотность 70 мкр, укрепленные ручки. Печать логотипа с одной стороны, логотип заказчика." Кол-во: 111

"Позиция 19" "Ключница с логотипом ООО "Газпром трансгаз Москва", 72х95х20 мм. Материал: нат.кожа, цвет: т-синий, тиснение серебро." Кол-во: 5

"Позиция 20" "РУЧКА ШАРИКОВАЯ СО СТИЛУСОМ. Корпус: алюминий. Механизм: нажимного действия. Отделка: белый лак, отдельные элементы дизайна - хром. Цвет: белый, логотип заказчика" Кол-во: 50

"Позиция 21" "РУЧКА ШАРИКОВАЯ С ЛОГОТИПОМ. Материал пластик/каучук, обтекаемая форма, d8 х 137 мм., синяя паста С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА, круговая шелкография 1+1" Кол-во: 253

"Позиция 22" "ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ С ЛОГОТИПОМ. Размер: 370х280х70 мм Материал: полиэстер, логотип заказчика" Кол-во: 250

"Позиция 23" "ЛЕНТА ГЕОРГИЕВСКАЯ. Ленты георгиевские из цельнотканной тесьмы ширина 35мм." Кол-во: 300

"Позиция 24" "ФЛЭШКА-ЧАСЫ. Материал: силикон, объем 8 ГБ, цвет: синий, , логотип заказчика" Кол-во: 23

"Позиция 25" "ФЛАГ 90*185 СМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Материал: полиэфирный шёлк Размер: 90 х 135 см. Печать односторонняя" Кол-во: 20

"Позиция 26" "ПЛЕД ГОЛУБОЙ/КЛЕТКА 140*200СМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Цвет: голубой/клетка Размер (см): 140 х 200 см Материал: 20% шерсть, 80% акрил., логотип заказчика." Кол-во: 150

"Позиция 27" "ФУТБОЛКА БЕЛАЯ С ЛОГОТИПОМ. Материал: кулирная гладь, 100% х/б. Плотность 130-140 гр., логотип заказчика." Кол-во: 200

"Позиция 28" "БЕЙСБОЛКА БЕЛАЯ. Материал: 100% хлопок (велюр), логотип заказчика." Кол-во: 100

"Позиция 29" "БЕЙСБОЛКА ОБЛЕГЧЕННАЯ С СЕТКОЙ С ЛОГОТОПОМ "ВАХТА ПАМЯТИ". Бейсболка с передней поролоновой частью, пластиковой сеткой сзади и пластиковой застежкой. Эта кепка полностью соответствует требованиям к соединениям AZO, формальдегиду и ПХФ, логотип заказч" Кол-во: 50

"Позиция 30" "ПЛАЩПАЛАТКА СОЛДАТСКАЯ (АРМЕЙСКАЯ) Ткань: брезент с водоотталкивающей пропиткой, имеет небольшие габариты в сложенном состоянии и умещается в любой рюкзак или походную сумку, логотип заказчика." Кол-во: 50

"Позиция 31" "ПАПКА д/документов, формат 225х302 мм, кож/зам, выклейка бархат, ширина корешка 1,5 см, тиснение логотипа серебряной фольгой,логотип заказчика" Кол-во: 100

"Позиция 32" "ПАПКА д/документов, формат 25Х32 см, кож/зам, корешок 8см, бархат. Материал: К/зам, цвет: синий, тиснение логотипа серебро, логотип заказчика." Кол-во: 10

"Позиция 33" "ВИЗИТНИЦА 9,5Х6,3Х1,7 СМ,С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Визитница из натуральной кожи с пластиковыми вкладышами на 60 визиток" Кол-во: 5

"Позиция 34" "ПЛАНИНГ 330Х150 ММ, С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Материал: высококачественная белая мелованная бумага плотностью 70 грамм. Разворот представляет собой разметку на 7 дней недели с графами с указанием времени. Первые 15 страниц содержат справочные сведения и" Кол-во: 5

"Позиция 35" "ЕЖЕДНЕВНИК 200Х260 ММ, С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Материал экокожа, размер 200х260 мм., датированный, 320-360 стр. Формат чуть меньше стандартного офисного листа. 9 листов со справочной информацией, 8 последних листов отрывные с перфорацией. Бежевая (ил" Кол-во: 5

"Позиция 36" "БЛОКНОТ А4 С СИМВОЛИКОЙ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА". Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне" Кол-во: 57

"Позиция 37" "РУЧКА ШАРИКОВАЯ С СИМВОЛИКОЙ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА". Материал: пластик, УФ печать" Кол-во: 453

"Позиция 38" "ПАПКА НА КНОПКЕ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА. Материал: пластик, логотип серебро, логотип заказчика" Кол-во: 17

"Позиция 39" "Пакет п/э 30х40 с логотипом заказчика. Пакет ПВД, плотность 70 мкр, укрепленные ручки. Печать логотипа с одной стороны, логотип заказчика" Кол-во: 225

"Позиция 40" "Портфель-папка пластиковый 32х25х4 с логотипом заказчика. Материал: пластик, логотип серебро, логотип заказчика" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Пакет п/э 50х40 с логотипом заказчика. Пакет ПВД, плотность 70 мкр, укрепленные ручки. Печать логотипа с одной стороны, логотип заказчика" Кол-во: 103

"Позиция 42" "Блокнот А4 (40листов) с логотипом. Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне, логотип заказчика" Кол-во: 200

"Позиция 43" "БЛОКНОТ А5,НА ПРУЖИНЕ, С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне" Кол-во: 1764

"Позиция 44" "БЛОКНОТ А4,НА ПРУЖИНЕ, С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. Обложка: 300 гр., печать 4+0. Блок: 80 гр. Пружина по короткой стороне" Кол-во: 229

"Позиция 45" "ПАПКА-ПОРТФЕЛЬ П/Э,25Х30, С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. Материал: п/эстер, логотип серебро" Кол-во: 102

"Позиция 46" "РУЧКА ШАРИКОВАЯ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА. РУЧКА ШАРИКОВАЯ материал пластик/каучук, обтекаемая форма, d8 х 137 мм., синяя паста С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА, круговая шелкография 1+1" Кол-во: 400

"Позиция 47" "СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Размер 1130*800, материал пластик, пленка оракал. 10 карманов форматом А-4." Кол-во: 3

"Позиция 48" "ФЛАГ РФ 135СМХ90СМ ПОЛИЭФИРНЫЙ ШЁЛК С ПРОПИТКОЙ.КРЕПЛЕНИЕ ПОД ФЛАГШТОК. Материал: п/э шелк, размер 135х90 см" Кол-во: 7

"Позиция 49" "ФЛАГ ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА135Х90СМ ПОЛИЭФИРН ШЁЛК С ПРОПИТКОЙ.ПОД ФЛАГШТОК. Материал: п/э шелк, размер 135х90 см" Кол-во: 17

"Позиция 50" "ФЛАГ ПАО "ГАЗПРОМ" 135СМХ90СМ ПОЛИЭФИРНЫЙ ШЁЛК С ПРОПИТКОЙ.ПОД ФЛАГШТОК. Материал: п/э шелк, размер 135х90 см" Кол-во: 12

"Позиция 51" "БЕЙСБОЛКА С ЛОГОТИПОМ. Материал: 100% хлопок (велюр), логотип заказчика." Кол-во: 50

"Позиция 52" "Футболка поло Х/б. Плотность 140/160 гр., цвет - белый, разбивка поо размерам, логотип заказчика" Кол-во: 50

"Позиция 53" "ПАКЕТ СУВЕНИРНЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Бумажный пакет, размер 40*50, логотип с двух сторон, шнурок." Кол-во: 260

"Позиция 54" "БЕЙДЖ 110*170ММ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Карман для бейджа вертикальный 110х170 мм, прозрачный. Вкладыш - полноцветная бумажная вставка." Кол-во: 30

"Позиция 55" "СТАТУЭТКА СТЕКЛЯННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Приз из прозрачного и цветного фигурного стекла на постаменте. Размер: 155 х 230 x 130 мм. Технология нанесения: сублимация, цифровая печать, подарочная упаковка в комплекте, логотип заказчика." Кол-во: 5

"Позиция 56" "РЮКЗАК-СУМКА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Рюкзак "Fresh Promo".Материал: полиэстер Цвет: Синий Размер: 12 х 27 х 38 см.Ткань: Оксфорд 600. Внутри затягивающийся шнурок с фиксатором, спинка без укрепления, лямки регулируемые из стропы." Кол-во: 100

"Позиция 57" "РАМКА ДЛЯ ДИПЛОМА А4, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Рамка (СТАНДАРТНАЯ) размер - А4. Материал багета - пластик, материал вставки - стекло." Кол-во: 150

"Позиция 58" "ФЛАГШТОК НА 3 ФЛАЖКА С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ. Настольный + флаги, логотип заказчика." Кол-во: 13

"Позиция 59" "ПАПКА А4 АДРЕСНАЯ, ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА. Адресная, материал кожзам, цвет синий, ширина корешка 1,5 см, вклейка танго, тиснение логотипа серебряной фольгой." Кол-во: 200