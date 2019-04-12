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Номер извещения
31907672789
Уникальный номер закупки
19/2.1/0006576/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Куст скважин №8 Казанского НГКМ" для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-40
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мукебенов Константин Анатольевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Куст скважин №8 Казанского НГКМ" для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 14:0025.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672789Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Куст скважин №8 Казанского НГКМ" для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Куст скважин №8 Казанского НГКМ" для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
13 941 379,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
71.12.17.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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