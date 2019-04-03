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Номер извещения
ГП903103
Уникальный номер закупки
19/2.1/0022207/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по дистанционному обучению работников пожарно-техническому минимуму и экологической безопасности для нужд НПФ "Центргазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.trotsenko@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Троценко Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Оказание услуг по дистанционному обучению работников пожарно-техническому минимуму и экологической безопасности для нужд НПФ "Центргазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201918.06.2019 14:0018.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903103Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дистанционному обучению работников пожарно-техническому минимуму и экологической безопасности для нужд НПФ "Центргазгеофизика"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по дистанционному обучению работников пожарно-техническому минимуму и экологической безопасности для нужд НПФ "Центргазгеофизика"
Начальная цена
149 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
62.02
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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