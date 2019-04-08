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Номер извещения
31907671251
Уникальный номер закупки
19/2.1/0016464/ТГТомск
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению авторизованного доступа к ФСС «Система Финансовый директор», ФСС «Система Главбух» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 - 2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-19
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Елизавета Алексеевна
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению авторизованного доступа к ФСС «Система Финансовый директор», ФСС «Система Главбух» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 - 2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 06:0022.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671251Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению авторизованного доступа к ФСС «Система Финансовый директор», ФСС «Система Главбух» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 - 2020 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению авторизованного доступа к ФСС «Система Финансовый директор», ФСС «Система Главбух» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 - 2020 гг.
Начальная цена
508 688,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
70.22.15.000
70.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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