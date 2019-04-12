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Номер извещения
31907670178
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019733/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических опор, покраска металлоконструкций эстакады трубопроводов, эстакады водовода Уренгойского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 19:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев Павел Павлович
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических опор, покраска металлоконструкций эстакады трубопроводов, эстакады водовода Уренгойского филиала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907670178Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических опор, покраска металлоконструкций эстакады трубопроводов, эстакады водовода Уренгойского филиала119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических опор, покраска металлоконструкций эстакады трубопроводов, эстакады водовода Уренгойского филиала
Начальная цена
4 170 513,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
41.20.20.300
41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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